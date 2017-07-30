Кристина Орбакайте организовала «идеальную свадьбу» сына ему в подарок

Певица Кристина Орбакайте подарила своему сыну Никите Преснякову на свадьбу саму свадьбу – она львиную долю непростых организационных вопросов взяла на себя, все сделала по вкусам своего сына и его девушки, занималась необходимыми вопросами. Мать считает: идеальное торжество, прошедшее без сучка и задоринки, – самый лучший подарок.

Певица Кристина Орбакайте на фестивале «ЖАРА» рассказала, как организовала для сына и его невесты свадьбу, как подарила ему на день бракосочетание «идеальное торжество», и как складываются ее отношения с невесткой. «Злой свекровью» Кристина Эдмундовна себя пока не ощущает, а сын с невесткой все делает по-своему. Но свадьбу детям она устроила, учитывая пожелания и Никиты, и Алены. За советами дети к ней все равно придут, но лет в 30, так что ждать осталось не так уж много.

Орбакайте отметила, что «молодые» изначально не хотели банкета на 200 персон и вообще публичности, но изменили решение. Кристина Эдмундовна не хотела, чтобы про свадьбу сына писали как про «главное событие этого лета»: она прекрасно понимает, что ее семья может раздражать. Некоторые пользователи Сети считают, что на экранах уже «засилье клана Пугачевой», и хорошо, что рокер Никита выбрал другой путь. Но ребенок Орбакайте женился, этого не скрыть, и она сделала все, чтобы свадьба была на уровне.

На свадьбе Никиты Преснякова и Алены Красновой выступали рокеры и певцы R’n’B – таковы вкусы молодых, и мать жениха это учла. Группа «Ума Турман» решила уважить будущую свекровь и исполнила в рокерской манере песню Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет». Эту песню мать потом передала в репертуар дочери, потому бабушка и мама новобрачного пришли в восторг – вспомнили молодость на свадьбе взрослого сына и внука.