Кристина Орбакайте отправилась в Майами, чтобы отдохнуть перед свадьбой сына

Буквально через три недели состоится свадьба сына Кристины Орбакайте — Никиты Преснякова. Он узаконит отношения с Аленой Красновой 27 июля. Многие представители отечественного шоубизнеса готовятся к знаменательному событию. А пока эта суматоха только разгорается Кристина Орбакайте решила отдохнуть перед праздником.

Осталось три недели до памятного события в жизни Кристины Орбакайте, так как её сын — Никита Преснясков решил узаконить отношения с Аленой Красновой. Российский шоу-бизнес был удивлен новостью о грядущей свадьбе, теперь многие друзья и знакомые, а также коллеги Кристины подготавливаются к роскошному празднику. Присутствовать на торжестве смогут далеко не все приглашенные знаменитости, в особенности это касается музыкальных деятелей, так как именно в день свадьбы начинается музыкальный фестиваль «Жара».

Наконец добралась до лета☀️🌊 #miamibeach #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #моясемья A post shared by KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) on Jul 2, 2017 at 5:51pm PDT

После того как свадьба будет сыграна счастливые молодожёны планируют отправиться в свадебное путешествие на живописные пляжи в США. Кстати, Кристина Орбакайте тоже не равнодушна к американским пляжам. На данный момент она отдыхает перед свадьбой сына на курорте в Майами. Туда она отправилась в компании своего мужа и дочери. Судя по всему, эта поездка приносит ей гораздо больше приятных впечатлений, нежели чем её маленькой дочери — Клаве.