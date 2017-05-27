Вчера Кристине Орбакайте исполнилось 46 лет. На этот раз Кристина не стала устраивать огромную вечеринку со множеством друзей, вместо этого она отправилась в Лос-Анджелес, где отпраздновала памятную дату в компании своего мужа.

Празднование своего дня рождение в этом году разительно отличается от того размаха, с которым это происходило в прошлом. Тогда на юбилее Кристины можно было увидеть бесчисленное множество друзей знакомых и коллег, но на этот раз она решила отправиться с мужем в Лос-Анджеле, где устроила семейную вечеринку в оном из самых роскошных отелей. Радостным моментом своей жизни, она поделилась с пользователями социальных сетей, опубликовав фотографию с праздника.

Стоит отметить достойный праздничный образ, состоящий из великолепного платья с впечатляющим декольте, дополненный не менее прекрасной прической и роскошными украшениями.

А ЗдОрово, когда день рождения длится 48 часов!! Праздник только начинается 🍾🎂#кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #деньрождения #LA #hotelbelair @alexanderarutyunov @tomford @facesbyrob A post shared by KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) on May 25, 2017 at 8:19pm PDT

Поклонники исполнительницы поспешили присоединиться к поздравлениям буквально усыпав комментариями праздничную публикацию. Большинство поклонников Орбакайте пожелали ей всегда оставаться такой красивой и женственной.