Ксения Бородина и Курбан Омаров: ведущая заставляет мужа следить за собой

Недавно супруг ведущей Ксении Бородиной поделился в Инстаграм личным фото и признанием о том, что начал борьбу за молодость. Об этом сообщает издание «Woman.ru». Мужчина рассказал, что совсем недавно на его прикроватном столике появился крем от морщин, которым он активно стал пользоваться. Он признался, что готов омолаживаться ради своей супруги, которая и попросила его об этом.

«Ребята, перед сном стал мазать свое лицо кремом. Придумал это не сам, а с помощью супруги. Она говорит, что возраст уже, поэтому нужно начинать. В общем, делаю шаг вперед. По ее словам, многие так делают. Не мазался бы, но не очень хочется ссориться с ней. Мажу молча. Прошу не подкалывать», — поделился у себя в блоге Курбан.

Многие поклонники оценили его юмор и были поражены, насколько он готов соглашаться со своей женой, чтобы в семье не было скандалов. Фолловеры пишут в знак поддержки супругу знаменитости: «Молодец, правильно делаешь, надо уже ухаживать за кожей», «Правильно, когда увидишь результат, поймешь, что это было не напрасно», «От результата самому будет комфортно и приятно», «Моя мама тоже заставляет папу мазать», «Какой молодец! Ксюша абсолютно права на счет крема!», «Как Бородиной повезло с мужем», «Ради жены готов на все, супер», «Настоящий мужчина».

Напомним, Бородина и Омаров осенью помирились после длительной ссоры. Пара даже планировала официально развестись.