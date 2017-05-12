Ксения Бородина, незаменимая ведущая скандального телевизионного шоу «Дом-2» сообщила в социальных сетях о том, что в ее собственном доме начат ремонт, который по ее утверждениям, не приносит особой радости. Семья не собирается переезжать, а будет параллельно ремонтировать и жить.

В доме известной и постоянной ведущей телевизионного проекта «Дом-2» Ксении Бородиной начался ремонт, о чем она поспешила сообщить своим поклонникам в Инстаграмме. Теперь микроблог ведущей пестрит не только гламурными фотографиями с праздников и вечеринок, отдыха и развлечений, но и наполнен снимками строительной тематики: обои, фрески, краски и т.д. Также звезда телевизионного шоу постоянно выкладывает в сеть занимательные видео со строительных магазинов, где теперь она частый гость.

В своем заявлении, которое опубликовала Ксения Бородина, рассказывается о том, что переезжать звездная семья никуда не планирует, так как это очень хлопотно и невыносимо. Бородина отметила, что они одновременно будут жить, строить, ремонтировать и пытаться чаще выбираться на отдых, чтобы хоть как-то сгладить впечатления о ремонтных работах.

Многие поклонники звезды и ее подписчики пожалели звезду, особенно те, кто сейчас также занимается ремонтом. Таких, как не удивительно, оказалось не так и мало. Многие отметили, что каким бы трудным не было время ремонта ,удовольствие от его завершения и результат перекрывает все трудности.

На данный момент известная телеведущая живет вместе со своим мужем Курбаном Омаровым, с которым она сначала расходилась, но потом решила сохранить отношения. Вместе супружеская пара воспитывает двоих дочерей. Правда, родная дочь Курбана только младшая дочка, рожденная в 2015 году. Старшая девочка была рождена от Юрия Будагова.