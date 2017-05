Наступил очень важный момент в нашей жизни, мы начинаем делать ремонт в собственном доме 🙌🙌🙌🙌 будем тут жить и в параллель делать ремонт, переезжать всей нашей огромной оравой ещё куда-то , я просто больше не выдержу 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ поэтому будем чаще улетать на отдых😂😂😂 ребят ремонт очень сложный процесс , я представляю сколько нам всего предстоит, поэтому обращаюсь к вам💋💋 если у нас есть интересные предложения по ремонту, Мебели и материалам, если у вас есть дельные советы и вы готовы к сотрудничеству, то мы с удовольствием их рассмотрим, 🙌🙌🙌 пишите на почту borodina.remont@gmail.com

