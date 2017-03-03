Ксения Новикова отрицает ринопластику: певица опубликовала видео-нарезку с детскими фото

Ксения Новикова устала от постоянных обвинений в ее адрес, в которых утверждают, что она сделала себе ринопластику. Чтобы доказать всем, что она не прибегала к помощи пластического хирурга, знаменитость выложила ролик с подборкой детских фото.

Бывшая солистка группы «Блестящие» надеется, что с помощью опубликованной нарезки со снимками из детства, сможет остановить все слухи, которые касаются темы пластики. Женщина отмечает, что данные обвинения очень неприятные для нее. 36-летняя певица отмечает, что пользователи интернета на протяжении долгого времени спорят о ее носе. Всех интересует делала ли она ринопластику. Новикова надеется, что сможет прекратить данную тему навсегда.

«Не поленилась и создала видео-нарезку, вышло за 30 минут. Посвящаю этот ролик о своем носе для всех «особенных людей», которые считают, что их день прожит зря, если они не успели обозвали меня всякими гадостями. Не хочу обсуждать, что движет подобными личностями. Видимо, жизненная неустроенность и недовольство своим внешним видом. Не могу понять, где таких воспитывают, чем они могут жить? Имеют ли они вообще какие-то жизненные ценности? И почему так сложилось, что им некому было объяснить и привить их», — пишет в Инстаграм знаменитость.