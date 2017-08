Привычка-вторая натура, Платон столько летает с нами ,что скоро станет Золотым Членом Аэрофлота и перестанет требовать от нас смешных рожиц(хотелось бы надеяться) :)))

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Aug 13, 2017 at 10:33am PDT