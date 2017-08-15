Наследник Ксении Собчак и Максима Виторгана Платон уже шествует на самолете со своими звездными родителями – пара берет ребенка с собой. Родители отмечают, что не оставляют его на нянек и бабушек, а возят в рабочие командировки, и для их мальчика это скоро станет частью образа жизни.

Максим Виторган и Ксения Собчак уверены, что ребенка с детства надо приучать к некоторым особенностям своего образа жизни. Их сын Платон летает с ними на самолете в рабочие командировки, дома на нянек и бабушку Людмилу Нарусову родители сына не оставляют. По словам Ксении, Платон – уже большой мальчик, скоро он привыкнет часто летать в самолетах, перестанет капризничать и требовать развлекать его, строя рожицы. Другими секретами воспитания Собчак не делится, с фолловерами не общается, на их вопросы не отвечает.

Привычка-вторая натура, Платон столько летает с нами ,что скоро станет Золотым Членом Аэрофлота и перестанет требовать от нас смешных рожиц(хотелось бы надеяться) :))) A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Aug 13, 2017 at 10:33am PDT

Некоторыми фрагментами своей частной жизни Собчак в «Инстаграме» делится, но со своими фолловерами она держит дистанцию. Ее неоднократно спрашивали, не было ли восьмимесячному младенцу плохо во время перелетов, но ведущая так и не ответила другим мамочкам. Очень много комментариев и обсуждений вызвало фото, на котором маленький Платон уже вовсю плавает и даже ныряет. Подписчики Собчак долго спорили о том, стоит ли так рано учить ребенка плавать.

Тут многие интересовались чью фамилию взял мальчик: мою или Ксюшину? Чью-чью? Да ничью! Свою отдельную. Даже не однофамилец;-))) A post shared by Максим Виторган (@mvitorgan) on Aug 13, 2017 at 8:09am PDT

Ранее СМИ писали о том, какую фамилию дала свою ребенку пара, в которой жена не взяла фамилии мужа. Были три версии, не исключалась двойная фамилия. Точку решил поставить Максим Виторган: он опубликовал билет на самолет, купленный Платону. Там значилось «Платон Витор» — фамилия отца не уместился полностью. Артист не упустил возможности пошутить о том, что он с ребенком даже не однофамилиц – они с женой придумали сыну отдельную фамилию.