Ксения Собчак: Наталья Краско высказала свое мнение об интеллекте телеведущей

Как считает Наталья Краско, Ксения Собчак является обладательницей высокого интеллекта. Однако Наталья отказалось комментировать её политические взгляды, отметив, что интересуется только творчеством Ксении.

На протяжении нескольких лет общественность не перестает обсуждать свадьбу 26-летней Натальи Краско и 86-летнего Ивана Краско. Тогда новость об этом вызвала широкий общественный резонанс. Как недавно призналась Наталья в своем интервью, вся эта неутихающая шумиха и осуждение вокруг её брака очень сильно её расстраивают. Она по-прежнему, как и до замужества, занимается творчеством, рисуя картины и играя роли в театральных постановках. Более того, несколько дней назад она представила подарок для своих поклонников в виде аудиокниги собственного написания, которая представляет из себя сборник её стихов.

Наталья рассказала, что вместе со своим мужем обсуждает буквально всё. Разумеется, она обсуждала с мужем громкую новость о том, то Ксения Собчак может выдвинуть свою кандидатуру в президентской гонке 2018 года. Журналисты воспользовались случаем и попросили ее прокомментировать возможную кандидатуру Ксении в предвыборной гонке. Наталья сказала, что её супруг был в хороших отношениях с Анатолием Собчак и до сих пор относится с уважением к памяти о нем. В свою очередь, Наталья признается, что считает Ксению очень умным и образованным человеком, но при этом комментировать политические взгляды Собчак отказалась, так как старается не обсуждать политику с журналистами.