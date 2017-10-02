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Как считает Наталья Краско, Ксения Собчак является обладательницей высокого интеллекта. Однако Наталья отказалось комментировать её политические взгляды, отметив, что интересуется только творчеством Ксении.

Ксения Собчак: Наталья Краско высказала свое мнение об интеллекте телеведущей

На протяжении нескольких лет общественность не перестает обсуждать свадьбу 26-летней Натальи Краско и 86-летнего Ивана Краско. Тогда новость об этом вызвала широкий общественный резонанс. Как недавно призналась Наталья в своем интервью, вся эта неутихающая шумиха и осуждение вокруг её брака очень сильно её расстраивают. Она по-прежнему, как и до замужества, занимается творчеством, рисуя картины и играя роли в театральных постановках. Более того, несколько дней назад она представила подарок для своих поклонников в виде аудиокниги собственного написания, которая представляет из себя сборник её стихов.

Наталья рассказала, что вместе со своим мужем обсуждает буквально всё. Разумеется, она обсуждала с мужем громкую новость о том, то Ксения Собчак может выдвинуть свою кандидатуру в президентской гонке 2018 года. Журналисты воспользовались случаем и попросили ее прокомментировать возможную кандидатуру Ксении в предвыборной гонке. Наталья сказала, что её супруг был в хороших отношениях с Анатолием Собчак и до сих пор относится с уважением к памяти о нем. В свою очередь, Наталья признается, что считает Ксению очень умным и образованным человеком, но при этом комментировать политические взгляды Собчак отказалась, так как старается не обсуждать политику с журналистами.

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