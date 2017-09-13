Ксения Собчак трогательно поздравила мужа с юбилеем

Три дня назад Максиму Виторгану, супругу Ксении Собчак, исполнилось 45 лет. По случаю празднования юбилея своего мужа Ксения трогательно поздравила его с помощью социальной сети «Инстаграм», разместив соответствующую публикацию.

Чтобы отпраздновать памятную дату должным образом, супруги решили провести празднование дня рождения в дорогом турецком отеле, куда съехались многие представители отечественного шоу-бизнеса. Всюду стояли портреты Максима Виторгана, а гости развлекались на берегу моря. Порадовали гостей и именинника музыканты из коллективов «Би-2» и «Квартет И», приехавшие туда чтобы исполнить свои хиты. Однако, конечно же, самым главным гостем мероприятия стала супруга именинника — Ксения Собчак, которая показала гостям свои хореографические таланты, исполнив танец вместе с мужем. Также среди гостей можно было увидеть Даниила — сына юбиляра от первого брака. Однако маленького Платона родители решили не брать с собой, оставив его в российской столице под присмотром няни.

Собчак поздравила своего супруга и с помощью социальной сети, где разместила соответствующую публикацию. В ней она от всего сердца поздравила Виторгана с юбилеем, а также выразила свою благодарность ему за то, что он не только стал любимым мужем и строгим учителем, но и потрясающим отцом их ребенка. Кроме того, Собчак отметила, что всякий раз, когда она смотрит на мужа и их сына, то понимает, насколько сильно ценит и любит свою семью. «Каждый день пусть будет озарён таким счастьем, Ксения!», «Присоединяемся к тёплым поздравлениям!», — написали поклонники телеведущей.