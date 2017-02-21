Кто такая Диана Шурыгина и почему она настолько популярна?

Диана Шурыгина, «звезда» телевидения и социальных сетей, считает, что сторона его обидчика Сергея Семенова слишком много врет. На днях в эфир вышла вторая часть передачи «Пусть говорят», посвященная Шурыгиной и ее насильнику.

Диана сделала из этого ток-шоу настоящее представление. Причем не только непосредственно в студии. Девушка продолжает поднимать ажиотаж в социальных сетях. Недавно она завела свой канал на «Ютюбе», а сегодня написала на своей страничке во «ВКонтакте», что сторона Семенова слишком много врет.

«Слишком много вранья с их стороны», — так объяснила Шурыгина свое поведение на съемках. Даже невооруженным глазом было заметно, что девушка ведет себя чрезмерно эмоционально. Теперь Диана признала это сама. При этом Шурыгина ссылается на то, что на передаче больше нечего было обсуждать кроме «видео в машине».

Популярность Дианы Шурыгиной после ее первого появления на Первом канале стала просто огромной. Ее фразы стали крылатыми. Девушка превратилась в героя мемов в соц. сетях, ее образ стал отличным средством маркетинговой рекламы, а интернет-пользователи сделали из нее жертву травли.

При этом Шурыгина, что примечательно, делает все для того, чтобы повысить свои рейтинги, активно ведя странички в социальных сетях. Правда, ее аккаунты в Инстаграме уже дважды были взломаны мошенниками.