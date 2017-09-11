Лариса Гузеева пережила нервный срыв из-за папарацци

В последнее время Лариса Гузеева переживает очень сильный стресс. Виной тому российские папарацци, которые откуда-то узнали, что Лариса Гузеева в скором времени оправится отдыхать в Болгарию, и поехали за ней следом. Они дождались, когда она выйдет в купальнике на пляж и сфотографировали её.

Скандальные фотографии были напечатаны на обложках нескольких российских изданий. Поклонники телеведущей не могли поверить своим глазам, когда увидели фигуру Ларисы. Они сразу же начали бурное обсуждение внешности актрисы в социальных сетях, совершенно забыв о том, что Гузеева была шокирована этими снимками.

Как рассказала её близкая подруга, Лариса плакала два дня после того, как увидела свои фотографии в прессе. Она пыталась всеми силами успокоить подругу, посоветовав ей перестать обращать внимание на всяких недоброжелателей и относиться к подобным происшествиям с юмором. Если подруга актрисы не стесняется показывать себя такой, какая она есть на самом деле, то Лариса очень чувствительный и ранимый человек. Близкая Гузеевой отмечает, что её подруга постоянно очень много работает, сталкиваясь с большим количеством негативных эмоций от людей, поэтому ей нужен хороший отдых, который постоянно портят навязчивые папарацци. Также женщина призвала к совести журналистов, устроивших настоящую травлю, предупредив их о том, что у Ларисы могут не выдержать нервы и тогда случится трагедия.

Однако некоторые издания считают, что возникшая шумиха вокруг Гузеевой сыграет ей только на руку, ведь для того, чтобы привлечь к себе внимание общественности, другие артисты оголяются специально, но это не приносит им ожидаемого результата.