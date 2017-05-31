Лариса Гузеева успешно соединяет в себе качества талантливой актрисы, успешной телеведущей и любящей матери, воспитывая двоих детей. Актриса гордится своим сыном и дочерью, и периодически публикует фотографии взрослых детей у себя в Инстаграме.

Известная телеведущая и актриса Лариса Гузеева имеет достаточно загруженный график работы, не смотря на который старается уделять много внимания своим детям. У актрисы есть двое взрослых детей: дочь Ольга и сын Георгий. Взаимоотношения между детьми и матерью прекрасны, они считают ее настоящим другом и всегда делятся с ней радостями и горем. Лариса гордится своим сыном и дочерью и часто публикует их фотографии у себя в Инстаграме. И вот недавно в социальной сети появилась яркая фотография с девушкой в образе гейши, которую актриса подписала следующим образом: «Моя дочь».

Моя дочь. A post shared by Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) on May 28, 2017 at 1:02pm PDT

И вот эта фотография уже через пару часов после публикации набрала множество восхитительных отзывов, которые выразили подписчики Ларисы Гузеевой. Фоловеры отметили восхитительную привлекательность дочки, ее необычный образ и интересный макияж. Многие выразили мнение, что огромную роль сыграл утонченный макияж и идеальный образ, подобранный стилистами для фотосессии. И как оказалось, что еще больше удивило поклонников, образ продумала сама Ольга, и макияж она также сделала сама.

Следует отметить, что дочь Гусевой Ольга уже не первый раз добивается успеха среди поклонников. Ранее Ольга также продумывала разнообразные образы, делала макияж, причёску, придумывала стиль и принимала участие в фотосессии. Дочь актрисы очень любит экстравагантный стиль, утонченный, не похожий на остальные. И, как утверждает сама Ольга, это она позаимствовала у своей матери.