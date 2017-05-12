Лариса Гузеева свозила в Париж дочь и будущую жену сына

Популярная ведущая Лариса Гузеева доказала, что в ее семье царит порядок. Оба отца ее детей, Георгия и Ольги, прекрасно ладят между собой и не ссорятся, а невесту сына Гузеева свозила в Париж и Берлин. Она считает, что Гоше с Аней повезло.

Не все подписчики ведущей понимают такие «высокие отношения». Мнения насчет того, стоит ли приглашать бывшего в свою новую жизнь, разделились. Одни искренне не понимают, зачем Гузеева привела в дом отца Георгия при наличии отца Оли. А другие уверены, что именно так и должны себя вести взрослые, состоявшиеся люди. Первый муж пришел проведать сына, а Ларису двум мужчинам давно нет смысла делить. Оля даже сфотографировала на кухне родного папу и мужчину, который является отцом ее брата.

Отцы моих детей: Каха и Игорь. Лелька снимает. A post shared by Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) on Apr 27, 2017 at 8:16am PDT

Отношения Гузеевой и ее будущей невестки Анны удивляют ее фолловеров еще больше. В роли ведущей Лариса часто несдержанна, на шоу «Давай поженимся» от нее достается и невестам, и женихам, и их друзьям. Характер звезды покладистым точно не назовешь – иногда она не подбирает резких выражений. А девушка сына для нее чуть ли не дочка, которую она свозила в Париж вместе со своим ребенком, 17-илетней Лелей. Она давно одобрила Аню и приняла ее в семью.

Мы на лодочке катались… Версаль. A post shared by Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) on Apr 22, 2017 at 1:40am PDT

Фотографии в «Инстаграме» показывают, как весело Гузеева проводила время в Европе со своими «девочками» — дочерью и невесткой. Она показывала музеи, парки, и уверяла, что в Париж нужно влюбиться на всю оставшуюся жизнь. Такую компанию звезда называет настоящим счастьем, а свое счастье, по ее мнению, ее сын уже нашел.