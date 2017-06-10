Сергей Лазарев и Дмитрий Билан анонсировали совместную работу, получившую название «Прости меня». Новинка была представлена во время 15-ой юбилейной церемонии МУЗ-ТВ. Многотысячный зал тепло встретил новую композицию от российских артистов.

В прошлую пятницу в СК «Олимпийском» прошла церемония вручения премии МУЗ-ТВ. Звезды российского шоу-бизнеса на красной дорожке продемонстрировали свои стильные наряды. В этот вечер на сцене выступали собравшиеся артисты, объявляли номера победителей разных номинаций. Во время церемонии поклонников музыки ждало много сюрпризов. Одним из них стало совместное выступление Лазарева и Билана.

Необходимо отметить, что о новой композиции стало известно еще до самого музыкального события. Так, Лазарев в своем блоге Инстаграм опубликовал пост, в котором поделился этой новостью, добавив, что скачать песню можно будет после церемонии. Большинство фанатов положительно отреагировали на дуэт.

Их выход на сцену церемонии стал самым ожидаемым. В виртуальной сети активно распространяются видеоролики с презентации песни. Многотысячный зал тепло встретил новую композицию артистов.

Напомним, на церемонии отличилась Ольга Бузова. Телеведущая любит эпатировать публику, и в очередной раз захотела быть в центре внимания. Так, для музыкального события она выбрала очень экстравагантный наряд, который пользователи интернета прозвали «голым». Большинство зрителей МУЗ-ТВ не оценили креативность исполнительницы.