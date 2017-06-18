Леди Гага продает кофе в кофейне

На этот раз Леди Гага удивила общественность, встав за прилавок в одной из кофеен в Лос-Анджелесе. Сделал она это не для того, чтобы в очередной раз привлечь к себе внимание, а в рамках благотворительного мероприятия, сообщает американское издание Daily Mail.

Вчера посетители обычной кофейни в Лос-Анджелесе были шокированы не столько присутствием там Леди Гаги, а тем, что она стояла за прилавком и продавала кофе. Знаменитая исполнительница Леди Гага примерила на себя роль бариста не для того, чтобы в очередной раз привлечь к себе внимание общественности, а в рамках мероприятия, направленного на сбор средств для благотворительного фонда. Во время мероприятия она сделала снимок с необычного для неё места работы и опубликовала в своем микроблоге, поинтересовавшись в комментарии к публикации, не хочет ли кто-нибудь розовый напиток с амбре.

Dropped by @starbucks today to treat everyone to one of my #CupsOfKindness drinks supporting @btwfoundation! $.25 from each one sold through 6/19 is donated to the Foundation! ❤️ how did I do as a barista? 🤣 A post shared by xoxo, Gaga (@ladygaga) on Jun 16, 2017 at 2:54pm PDT

Исполнительница объяснила, что все вырученные средства с продажи кофе пойдут на благотворительность. Эта акция подойдет к концу 19 июня. Напитки, продаваемые знаменитостью, называются чашками добра, а их стоимость составляет всего двадцать пять центов. Также она поинтересовалась у подписчиков микроблога, насколько хорошо она справляется с обязанностями бариста.