Бизнесвумен Лена Ленина решила порадовать сына в честь окончания им средней школы и подарила наследнику автомобиль. Парень набрал хороший средний балл, этого достаточно для поступления в любой университет Франции, и Ленина решила, что учебу на «отлично» надо поощрять.

Сын писательницы и бизнес-леди Лены Лениной хорошо учился во французской школе и получил диплом общего бакалавриата – аналог аттестата зрелости. Ленина решила, что ее ребенок заслужил внедорожник, но взяла с него обещание водить по всем правилам дорожного движения и не устраивать гонки. Сын бизнес-леди оказался очень благодарным ребенком и пообещал обязательно купить маме розовый «Феррари» за все то хорошее, что она для него делала.

Богатые и успешные люди часто балуют своих детей в понимании обывателя: не все понимают, зачем подростку нужен дорогой внедорожник, а хорошо учиться и получать высокие баллы нередко считают прямой обязанностью ребенка. Но люди, достигшие чего-то в жизни, уверены: любое хорошее начинание должно быть награждено, а купить для родного чада дешевый подержанный автомобиль – рисковать здоровьем и даже жизнью. Сын Лены Лениной очень старался, она это видела, значит, он заслужил дорогой подарок. А если он будет хорошо учиться, а потом работать, зарабатывая матери на «Феррари», то у него не будет времени на гонки, в которых нередко гибнет золотая молодежь даже в Европе.

Сын известной бизнесвумен никогда не рос как «золотой мальчик»: карманных денег мать ему не давала, он их зарабатывал мытьем машин. Ребенка, который знает цену трудовой копейке, можно наградить дорогим подарком в день прощания с детством. А в качестве наказания Ленина не штрафовала сына на деньги: он их заработал. Вместо этого ее ребенок учился отжиматься от пола.