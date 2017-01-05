Леонид Якубович жив: ведущий ведет активный образ жизни и играет в театре

На протяжении прошлого года во многих изданиях появлялась информация о тяжелой болезни или даже смерти Леонида Якубовича. Все эти заявления были лживыми, их писались ради рейтинга интернет-ресурсов, как утверждает ведущий. Об этом передает российское издание.

Несмотря на то, что персона ведущего постоянно мелькала на главных страницах СМИ, сам Якубович не комментировал эти новости. Стоит отметить, что желтая пресса писала о ДТП с участием знаменитости, о пережитом инсульте. Многие поклонники уже перестали обращать внимание на подобные новости, но все же обеспокоены здоровьем ведущего. Что касается информации о ДТП, оно действительно произошло, вот только давно и крупной аварией не назовешь. К счастью, пострадавших в происшествии не было.

Недавно Якубович объездил Россию с гастролями, но и эту информацию использовали для распространения лжи. Так, многие СМИ утверждали, что мужчина посетил одну из лучших клиник Европы для лечения от тяжелой болезни. Сейчас Якубович заявил, что ему некогда умерать, так как много работы. Якубович на сегодняшний день часто появляется на светских тусовках, стал поддерживать свою форму, для этого он выбрал большой теннис. Большинство времени у знаменитости уходит на работу. Стоит отметить, 7 января и 4 марта он будет играть в спектакле «Будьте здоровы, месье».