Лера Кудрявцева заставила своих поклонников поволноваться, опубликовав снимок, где она в окружении медиков, оказывающей ей экстренную помощь. Что стало причиной такого эпизода в жизни ведущей пока неизвестно, хотя проблемы со здоровьем у Леры давно.

Одна из самых популярных и востребованных ведущих России Лера Кудрявцова всегда славилась тем, что любит активный образ жизни, в том числе спорт и активный отдых. Не смотря на постоянную занятость и нехватку времени, Лера всегда старается уделить время своим близким и родным. Поклонники ведущей всегда ценят ее за нескончаемую жажду жизни, ее энергию и творческий запал.

Но снимок, который звезда опубликовала в Инстаграме, заставил подписчиков поволноваться за ее здоровье, поскольку на фото Лера Кудрявцева находится в лежачем положении, а вокруг нее много медиков, оказывающих медицинскую помощь. Свой снимок ведущая сопроводила надпись: «Лера Кудрявцева — Иногда бывает и так. Без помощи врачей уже не справляешься».

Многие подписчики звезды незамедлительно начали желать здоровья Лере и скорейшего выздоровления. Были и те, кто интересовался состоянием Леры, спрашивая, что случилось, какие проблемы и т.д. Но пока Кудрявцева хранит молчание, ее поклонники в замешательстве, поскольку недавнее медицинское исследование звезды показало наличие у нее предрасположенности ко многим заболеваниям.

В том же Инстаграме стало известно, что известная телеведущая постоянно страдает головными болями, что обусловлено генетической предрасположенностью к мигреням. Благодаря анализам Лера также узнала какие витамины ей следует пить, чтобы поправить здоровье, а от каких таблеток стоит отказаться.

И не смотря на то, что у Леры Кудрявцевой могут найтись причины для уныния, она настроена позитивно, надеясь на то, что все обойдется. В каждой проблеме девушка старается искать только плюсы, а не минусы, понимая, что кому-то в мире еще хуже, чем ей.