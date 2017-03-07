Лера Миро язвительно раскритиковала Анастасию Волочкову

Лера Миро набросилась на Анастасию Волочкову с критикой по поводу ее внешнего вида. При этом она не постеснялась применить язвительную манеру, которая свойственна блогеру.

Знаменитость Анастасия Волочкова продолжает активно радовать своих поклонников личными снимками в Инстаграм, с помощью которых она показывает свою личную жизнь. Женщина постоянно спешит поделиться с подписчиками очередной порцией запечатленных счастливых моментов. На всех фото балерина выглядит прекрасно, любит изображать шпагат, который стал ее «фишкой», где только она его не исполняла. Но блогер Лера Миро смогла отыскать снимок, о существовании которого Волочкова точно не готова делиться с общественностью.

На этом фото у женщины очень уставший вид, ее кожа предстала не в лучшем свете, лицо будто опухло. Глядя на него, можно предположить, что 41-летней балерине более 50 лет.

«Прихожу в бешенство от людей, кто спорит по поводу очевидного. Женщине, которой уже не 30 лет, а она решила, что не применяя никакие процедуры, выглядит гораздо моложе, такая личность просто жалкая, отсталая», — подписала снимок Волочкой блогер.

Что касается балерины, она пока не прокомментировала такую критику в свой адрес.