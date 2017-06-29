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Украинская телеведущая Леся Никитюк выложила в «Инстаграме» откровенное фото, даже невзирая на то, что ее мужчина был категорически против. Незнакомец не хотел, чтобы Лесю рассматривали все кому не лень, но девушка поступила вопреки запрету.

Леся Никитюк вопреки запрету возлюбленного выложила фото в «Инстаграме»
Фото: tv.ua

На откровенной фотографии в своем «Инстаграме» ведущая стоит в одном синем боди, демонстрируя идеальную фигуру. Фанатов Леси заинтересовали не столько пикантный снимок, сколько наличие у телеведущей ревнивого молодого человека. Новость о том, что у Леси появился кто-то настолько близкий, кто может ей запрещать или разрешать, очень взволновала поклонников. Подписчицы телепутешественницы заинтересовались тем, кто же этот таинственный «султан» Леси Никитюк.

Мій не дозволяв, Но я все одно виставила😂😂😂 Мой не разрешал, но я все равно выставила😁 Фото @vihtuchka Make up @julia_dmytryshyna @studia25kadr

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25 июня в эфир украинского канала «Интер» вышел последний выпуск 13-го сезона шоу «Орел и Решка». Леся Никитюк и ее соведущая Регина Тодоренко назвали сезон с «несчастливым числом» самым увлекательным, поскольку он назывался «Ад и Рай» и был построен на контрастах. Девушки посещали как райские уголки, так и загрязненные, опасные, криминальные города мира. Например, потухший вулкан на острове Суматра проснулся специально для ведущих «Орла и Решки» и чуть не отравил их ядовитыми испарениями.

Леся Никитюк и Регина Тодоренко отметили, что они находили что-то хорошее даже в самых «адских» местах – люди везде живут и ко всему привыкают. В «аду» может быть очень красивая природа, а люди вынуждены воровать и воевать. Зато в «раю» Вьетнама машина команды застряла в болоте. В «адских» странах на журналистов нападали, а в «раю» проверяли документы и выясняли цель пребывания. Остров Корфу, которому был посвящен финальный выпуск сезона – самый настоящий «рай», вот только Леся тратила деньги, а Регина выживала на 100 долларов.

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