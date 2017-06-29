Леся Никитюк вопреки запрету возлюбленного выложила фото в «Инстаграме»

Украинская телеведущая Леся Никитюк выложила в «Инстаграме» откровенное фото, даже невзирая на то, что ее мужчина был категорически против. Незнакомец не хотел, чтобы Лесю рассматривали все кому не лень, но девушка поступила вопреки запрету.

На откровенной фотографии в своем «Инстаграме» ведущая стоит в одном синем боди, демонстрируя идеальную фигуру. Фанатов Леси заинтересовали не столько пикантный снимок, сколько наличие у телеведущей ревнивого молодого человека. Новость о том, что у Леси появился кто-то настолько близкий, кто может ей запрещать или разрешать, очень взволновала поклонников. Подписчицы телепутешественницы заинтересовались тем, кто же этот таинственный «султан» Леси Никитюк.

Мій не дозволяв, Но я все одно виставила😂😂😂 Мой не разрешал, но я все равно выставила😁 Фото @vihtuchka Make up @julia_dmytryshyna @studia25kadr A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk) on Jun 27, 2017 at 12:39am PDT

25 июня в эфир украинского канала «Интер» вышел последний выпуск 13-го сезона шоу «Орел и Решка». Леся Никитюк и ее соведущая Регина Тодоренко назвали сезон с «несчастливым числом» самым увлекательным, поскольку он назывался «Ад и Рай» и был построен на контрастах. Девушки посещали как райские уголки, так и загрязненные, опасные, криминальные города мира. Например, потухший вулкан на острове Суматра проснулся специально для ведущих «Орла и Решки» и чуть не отравил их ядовитыми испарениями.

Леся Никитюк и Регина Тодоренко отметили, что они находили что-то хорошее даже в самых «адских» местах – люди везде живут и ко всему привыкают. В «аду» может быть очень красивая природа, а люди вынуждены воровать и воевать. Зато в «раю» Вьетнама машина команды застряла в болоте. В «адских» странах на журналистов нападали, а в «раю» проверяли документы и выясняли цель пребывания. Остров Корфу, которому был посвящен финальный выпуск сезона – самый настоящий «рай», вот только Леся тратила деньги, а Регина выживала на 100 долларов.