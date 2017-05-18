Лева “Би-2” (певец Егор Бортник) был задержан на стадионе в рамках обеспечения безопасности проведения матча по футболу “Спартак”-”Терек”. При обыске у него нашли пакетик с марихуаной. На певца оформили протокол об административном правонарушении, в соответствии с которым его могут оштрафовать на сумму до 5-ти тысяч рублей или арестовать на 15-ть суток.

По сообщению ИА ТАСС, вчера на стадионе, во время проведения футбольного матча между “Спартаком”и ”Тереком” был задержан певец популярной группы “Би-2” — Лёва (настоящее имя Егор Бортник). Задержание проводилось в целях охраны порядка при проведении подобного рода мероприятий. При обыске у певца был найден пакетик с марихуаной. Как он к нему попал, сейчас выясняют в ГУ МВД по столице.

На Егора Бортника был оформлен административный протокол, в соответствии с которым ему грозит или штраф до 5-ти тысяч рублей, или арест на пятнадцать суток.

Напомним, что Егор Бортник вошел в состав рок-группы “Би-2” в 1999 году. В этом же году группа получила известность в России. В 2000 году он снялся в фильме “Брат-2”, а группа “Би-2” стала создателем песни “Полковнику никто не пишет” к этой кинокартине. Эта песня сделала рок-групп еще более популярной. В течение последующих лет “Би-2” продолжала выпускать новые песенные альбомы. К 2016 году их насчитывалось десять штук.