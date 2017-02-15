Недавно в студию передачи «Наедине со всеми» была приглашена гостья Лилит Горелова. Женщина рассказала о своей жизни и о трудностях, которые она пережила.

В столицу РФ Горелова переехала в начале 90-х, в это время все вокруг вынуждены были выживать. Несмотря на то, что она одна осталась с тремя детьми, она не впала в отчаяние, а стала помогать людям, от которых отвернулось общество. Горелова получила консерваторское образование, является авторитетом у беспризорных несовершеннолетних.

История о 7-летнем мальчике маугли из Подольска потрясла всех жителей России. Мальчик Витя Козловцев был заперт с собакой в комнате собственной матерью. Он не умел разговаривать, а только лаял, бегал на четвереньках. Мальчика боялись усыновлять, но только не хрупкая Лилит Горелова, которая верила, что ее любовь и терпение поможет ему.

«Когда к нам обратились, сразу сказали, что случай неординарный, и они не знали, куда его определить. Этот случай меня не испугал. Первое впечатление было удручающим, он не реагировал на человека, игрушки. Когда очень сильно любишь, молишься, веришь и не сдаешься, тогда все возможно», — говорит Горелова.

Женщина занимается организацией театральных постановок, каждую неделю обходит приюты и вокзалы, в надежде найти людей, которым нужна помощь. Горелова многодетная мама, у нее 6 родных детей и 26 приемных. Телезрители «Наедине со всеми» смогут узнать о большом сердце Лилит Гореловой, о всех ее добрых поступках.