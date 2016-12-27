Лилия Пырьева мечтала быть балериной и танцевать в ансамбле Александрова

«РИА Новости» из Воронежа чтят память своих земляков, которых судьба занесла в Москву, и жизнь которых оборвалась в самолете Ту-154 над Черным морем. Воронжцами оказались юная балерина, бортинженер и солист. Ансамбль им. Александрова осиротел – в полном составе остался только оркестр, а утонули солисты, танцоры, почти весь хор. Им город воздает вечную память, поминая земляков.

РИА «Воронеж» рассказывает, какими были Лилия Пырьева, Евгений Булочников из ансамбля им. Александрова и авиатор Виктор Сушков. Лилия закончила ВХУ, народное отделение. После выпуска из училища многие коллективы захотели заиметь Дарью в свои ряды, но она оказалась патриоткой и выбрала ансамбль им. Александрова. Девушке часто пророчили большое будущее на сцене, а на последнем ее фото в соцсетях – она в пачке и в пуантах. Евгений Булочников выбрал после девятого класса училище культуры, ВОУК, и о нем хорошо отзываются бывшие педагоги. Булочников побывал в 20 странах, где или шли военные действия, или имело место недружелюбие в отношении России. Народные инструменты, которыми дирижировал Евгений, способны примирить лучше дипломатии.

Воронеж скорбит и по бортинженеру Виктору Сушкову, оказываясь верить, в то, что ошибка экипажа погубила 92 человек. Воронеж, как и другие города России, потерявшие своих бывших земляков, помнит, любит и очень скорбит. Каждая школа, которую закончил в свое время кто-то из погибших, сразу после Нового Года проведет траурную линейку.