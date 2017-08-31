Линда: певица рассказала, как спасла себя и племянницу от наезда грузовика

Звезду 90-х, певицу Линду (Светлану Гейман) и ее племянницу Анну средь бела дня в самом центре Москвы чуть не раздавил грузовик. Певица рассказала, как спасла себя и девушку – нырнула под мчащуюся машину. Тактика Линды оказалась верной – угрозы жизням певицы и Анны нет, но 19-летнюю девушку решили госпитализировать.

Певица Линда, которая была популярна в 90-е и прославилась своим известным хитом «Ворона», рассказала, что надо делать, если на вас на огромной скорости летит машина. Этим способом она сама в центре Москвы, в Каретном ряду, спасла себя и племянницу Аню. Под машину, потерявшую управление, нужно нырнуть – она промчится над тобой и поедет дальше. Останутся ссадины, синяки, ушибы, но это лучше, чем летальный исход. Врачи в НИИ им. Склифосовского подтвердили: попавшим в ДТП ничего не угрожает, но Аню лучше подержать в больнице – дочь родной сестры Линды, Елены, получила переломы ног.

Водитель грузовика, который совершил наезд на знаменитость и ее родственницу, сейчас доказывает, что он не террорист. Его догнали на Копотне, предъявив обвинение не только в наезде, но и в трусливом побеге с места ДТП. Терроризм, правда, предъявить не смогут: водитель действительно не трогал толпу в Каретном ряду, его занесло в сторону Линды и Ани, на пешеходный переход.

МВД столицы сообщает, что показания некоторых свидетелей не являются правдой. После страшного теракта в Каталонии москвичам кажется, что любой МАЗ, потерявший управление, едет давить толпу, но обычно это не так.