Linkin Park: вдова фронтмена группы впервые заговорила о покойном муже

Вдова фронтмена рок-группы «Linkin Park» — Честера Беннингтона впервые со дня его смерти заговорила о нем. До этого родственники старались не говорить о его самоубийстве лишний раз и не давать комментариев прессе. Интервью журналу «People» жена покойного дала лишь недавно.

Вдова покончившего собой 20 июля лидера группы «Linkin Park» Талинда заговорила о Честере Беннингтоне только сейчас, до этого у нее не было моральных сил давать СМИ интервью. Талинда отметила, что для нее Беннингтон был не просто мужем и любимым человеком, но и родственной душой, а для пятерых детей папа всегда был героем. Дети пары все это время жили как в сказке, но после смерти отца попали в «трагедию пера Шекспира» — они еще слишком малы, чтобы терять кого-то близкого. Вдова призналась, что если бы не дети, она бы не «собрала себя в кучу», а так вынуждена держаться ради них.

Фанатам группы «Linkin Park» Талинда Беннингтон очень благодарна за поддержку – она верит, что они тоже скорбят, только по-своему, немного иначе, чем она. И их любовь к музыке группы и ее «платиновым хитам» поможет памяти о Беннингтоне увековечиться, а он свое «отстрадал», и сейчас ему должно стать легче.

Честер Беннингтон взял в жены звезду журнала «Playboy» Талинду Бентли 11 лет назад, у них росло пятеро детей, двоих из которых они усыновили. От первого брака с некой Самантой у Беннингтона есть старший сын: первая жена забрала ребенка после развода, но не запретила музыканту с ним видеться.