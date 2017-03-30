Лиза Адаменко и Валентин Иванов: бизнесмен объяснил, почему его молодая жена устроила публичный скандал

Отношения Лизы Адаменко и Валентина Иванова постепенно терпят крушение. Накануне их брак дал серьезную трещину, когда вся страна узнала об изменах молодой модели, а та публично обвинила мужа в избиениях и даже написала заявление в полицию.

Первая тревога в отношениях Елизаветы и 53-летнего бизнесмена из «Лукойла» была зафиксирована парой месяцев ранее. Тогда Адаменко опубликовала в Инстаграме странный пост, в котором косвенно обвинила мужа в плохом к себе отношении. Теперь дела куда более серьезны: в Сеть проник компрометирующий ролик на Лизу, уличающий ее в изменах.

Иванов признается: видео видел, а вот заявления в полицию, которое якобы написала Адаменко, – нет. Но если будет суд, бизнесмен готов отстаивать свою честь. В целом же, Валентин принял решение разорвать брак.

Накануне Иванов прокомментировал сложившуюся ситуацию, объяснив, что на самом деле произошло между ним и женой. По его словам, конфликт произошел в клубе в Нью-Йорке. В тот вечер Лиза от него «сбежала» в компании неизвестных молодых людей. Нашел он ее только на следующий день, а когда пытался поговорить, приехала полиция.

Теперь супруги не общаются. Валентин считает, что причиной вспыльчивого поведения его жены являются ее проблемы с психикой, которые, по его словам, диагностировали врачи. Более того, с его слов, Адаменко принимает препараты. А в тот день, когда они рассорились, она жутко напилась, но таблетки не принимала. Иванов считает, что из-за этого случился ее приступ ярости.

В целом, бизнесмен уверен: Лиза ведет себя так, потому что хочет от него избавиться. По его словам, он и сам хочет развестись после всего, что случилось, но такого поведения от своей молодой жены он не ожидал.