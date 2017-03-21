Лиза Пескова о Юлии Самойловой: «В России – моральные инвалиды, а не физические»

Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря российского президента, сделала громкое заявление об участнице грядущего «Евровидения» Юлии Самойловой. Дочь Дмитрия Пескова считает, что в России из людей с ограниченными возможностями сделали «моральных инвалидов».

Дискуссии вокруг кандидатуры Самойловой на киевском конкурсе продолжаются уже не первую неделю. Но если многие называли ее выбор политической провокации, то Елизавета Пескова придерживается немного иного мнения.

Лиза призналась: считает Юлию замечательным человеком и певицей, а также желает ей успеха на «Евровидении». Но в то же время, дочь Дмитрия Пескова уверена, что в России ажиотаж вокруг положения Самойловой стал ошибкой:

«В Европе для таких людей создаются все условия, чтобы они чувствовали себя комфортно. В России же их превратили в «моральных» инвалидов».

Пескова уверена: люди, которые связывают участницу с ограниченными физическими возможностями с какими-то спекуляциями, делают огромную ошибку. Сама Елизавета не видит никакого отличия между всеми членами общества и между конкурсантами на «Евровидении». И тем более все они должны оцениваться на конкурсе, исключительно исходя из их творческих и вокальных данных, сценических образов, выступлений.

Напомним, что недавно в СБУ заявили, что «закон должен быть одним для всех», а потому Юлию Самойлову, скорее всего, не пустят в Украину.