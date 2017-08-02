Эпатажная, «без комплексов» певица Лолита объявила, что худеть не собирается и остается «последней толстой звездой эстрады». По ее словам, лишний вес помогает ей на сцене, и если кому-то не нравится, как на ней смотрится обтягивающий полупрозрачный комбинезон – пусть не смотрит.

Лолита Милявская, отличившаяся на фестивале «ЖАРА» в Баку, заявила, что ни о чем не жалеет и подбирала в качестве наряда полупрозрачный комбинезон осознанно. Она отлично понимает, что обтягивающий костюм – одежда коварная, видны все недостатки тела, жировые складки, лишний вес, но Лолита не переживает по этому поводу. Она как в шоу «Лолита без комплексов» призывает полных дам не прятать себя под балахонами, а носить обтягивающие вещи. Полные девушки благодарили звезду после выступления и за песню, и за то, что певица их понимает и поддерживает.

Сама Лолита Милявская описывает себя как «нормальную для жизни и толстую для сцены». В жизни она подбирает вещи, скрывающие лишние килограммы, а на сцене она показывает, что не собирается изнурять себя диетами и занятиями в спортзале. Были же Элла Фицжеральд и Монсерат Кабалье, которые брали зрителя талантом, голосом, а не телом. Некоторые хейтеры спрашивают Лолиту, когда она похудеет, на что звезда честно отвечает – в угоду зрителям никогда. В спортзал ее «не пустят» позвоночные грыжи, а диеты мучают психику в первую очередь – мозг все равно «вернет» сброшенное.