Лукерия Ильяшенко разочаровалась в современных российских мужчинах

Я ухожу, дорогая редакция. В биатлон. Опаздывала на сапсан, спустилась с метро с тяжеленным чемоданом, таким, какой и не каждый мужик поднимет. Скакала с ним, как бешеная кенгуру, с кряхтением тащила его вверх по ступенькам, чертыхалась и фырчала, как лошадь… и что вы думаете? — И ничего! Вокруг стоит стайка мужиков, хоть бы один предложил помощь. Добили меня два дембеля на платформе, распознавшие во взмыленном хомяке Леру из "Сладкой жизни", и захотевшие с хомяком сфотографироваться. Так мы с парнями и шли, вагонов пять, они — с модным гаджетом наперевес, а я, меньше каждого из них вдвое, с огромным рыжим чемоданом, пока один служака не сообразил "Девушка, а может вам помочь?". Я х*ею, дорогая редакция. Что не так с мужчинами в этой стране?

