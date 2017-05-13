Лукерия Ильяшенко разочаровалась в современных российских мужчинах

Популярная актриса Лукерья Ильяшенко пожаловалась, что в современной России перевелись настоящие мужчины. В метро даже дембеля не помогли ей нести тяжелый чемодан, зато сфотографироваться со знаменитостью они хотели.

В своем микроблоге артистка подробно и с долей юмора описывала, как таскала тяжеленный даже для мужчины чемодан по метро. Такие тяжести женщина не должна носить, но никто из представителей мужского пола не предложил помощь. Вот и вынуждена она была потеть, тащить его по ступенькам и «фырчать как лошадь». Роль сотрудницы полиции в сериале «Налет» не предполагает такого отношения к ней как к девушке.

Особенно артистку поразили своим немужским поведением пять солдат, которые недавно демобилизовались. Они тоже спокойно смотрели, как «роковая красотка Лера» из «Сладкой жизни» мучается с тяжелой поклажей. Так они и шли пять вагонов – парни с гаджетами и хрупкая девушка с чемоданом. И только один из военных насилу сообразил, что девушке может быть тяжело, и спросил «Вам помочь?» Подписчицы Лукерьи были вынуждены согласиться с любимицей – нормальные мужчины превращаются в каких-то бесполых существ.

В программе «Вечерний Ургант» Лукерья Ильяшенко рассказала, как играла свою героиню из полиции. Ее партнерами по съемочной площадке стали молодой артист Александр Паль и Владимир Машков. Лукерья вспоминала, что Паль смешил коллег, а Машков был нервозным и все время волновался. Ильяшенко была уверена, что актеры такого масштаба не волнуются и не нервничают, а Владимир Львович себя показал обыкновенным, живым человеком. Зато Машков помогал менее опытным актерам на площадке и давал советы.