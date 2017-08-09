Любовь Успенская уснула в обнимку с Еленой Ваенгой во время перелета

Накануне Любовь Успенская порадовала своих поклонников, опубликовав забавную фотографию в микроблоге. На обнародованном снимке королева шансона была запечатлена спящей в обнимку с Еленой Ваенгой во время полета в частном самолете.

В подписи к обнародованному снимку Любовь написала, что она вместе с Еленой уснула на одном диване во время перелета, и их успели запечатлеть в этот момент. Поклонники исполнительницы отметили в комментариях, что Елена определенно заняла больше места, потеснив собой Успенскую. Также очень многие подписчики написали массу комплиментов, посчитав обнародованный снимок очень милым и позитивным.

Стоит отметить, что пышные формы Ваенги нередко критиковались общественностью и даже некоторыми изданиями. А вот что касается фигуры Успенской, то к ней невозможно придраться. Несмотря на свой возраст — 64 года, она может позволить себе публиковать снимки, на которых предстает перед поклонниками оголенной. Например, она поздравила подписчиков с рождеством, опубликовав фотографию с пляжа, где была запечатлена лежащей без бюстгальтера.