Любовница Виталия Кличко Зоряна Вышинская заявила, что мэр неверен жене

Зоряна Вышинская, бывшая любовница Виталия Кличко, рассказала, что мэр Киева не такой уж и примерный семьянин. Хакерская атака на электронную почту политика дала понять, что помимо жены Натальи у Кличко были женщины — Зоряна Вышинская и певица Анна Бостон.

Анна Бостон не захотела встречаться с журналистами и рассказывать о любовнике – она не ворошит прошлое и не говорит о политике. Зато модель Зоряна Вышинская поведала, что после обнародования интимной переписки пресса и «силовики» превратили ее жизнь в кошмар. От нее ушел муж, футболист Денис Олейник, модель осталась одна с детьми, на улице, без крова. Первое время она прятала детей от внимания СМИ, а потом ей пришлось сменить 11 детских садиков за четыре года – надоели слухи за спиной. Лишь недавно, перед «Евровидением», Зоряна смогла уехать в Россию.

Информацию о том, что Виталий Кличко является отцом сына Зоряны Вышинской, модель не опровергла и не подтвердила. Она заявляла, что рожает детей «для Бога» и не собирается комментировать вопрос отцовства. Наличие еще одной женщины при том, что Виталий Кличкой женат, сначала ранило Вышинскую, а потом вызвало у нее иронию: «Тоже мне казанова».

После того, как Виталий Кличко из бокса перешел в политику, ему создали имидж идеального мужа и отца. Хакерская атака на его электронную почту показала, что это не так. Любовницы высылали ему свои фотографии, он изменял жене с двумя дамами одновременно. Семейное счастье Виталия Кличко с женой и детьми оказалось не более чем красивой картинкой для глянцевого журнала.