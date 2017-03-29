Людмила Максакова и раньше отрекалась от близких людей – Евгений Понасенков

Людмила Максакова на протяжении всей своей жизни плохо относилась к своим родным. Таким мнением поделился режиссер Евгений Понасенков, давно и хорошо знающий Людмилу Максакову и членов ее знаменитого семейства.

По словам режиссера, Максакова не впервые отрекается от близкого человека. Ранее она, мягко говоря, не очень хорошо поступила с любовником Микаэлом Таривердиевым, когда сбила человека, находясь за рулем его автомобиля. Понасенков напоминает, что тогда всю ответственность на себя взял именно ее любовник, а Максакова «вышла сухой из воды».

Тот случай, по словам режиссера, стал очень показательным. А теперь Людмила Максакова заявляет, что Вороненков был предателем, обвиняет его в том, что он сбежал в Украину. Понасенков не понимает, почему Максакова обвиняет его в бегстве, ведь официально Россия и Украина не пребывают в состоянии войны.

Пристальное внимание СМИ к персоне Людмилы Максаковой возникло после убийства Дениса Вороненкова в Киеве 23 марта. Вороненков, ранее получивший гражданство Украины, приходился Максаковой зятем – он взял в жены ее дочь Марию. Вскоре после трагедии Людмила Максакова поспешила сделать резонансное заявление, заявив, что зять получил по заслугам, за что она и благодарит бога.

Сама Мария заявила, что не планирует разговаривать с матерью до тех пор, пока та не принесет публичных извинений за произнесенные слова. До этого случая мама и дочь не разговаривали в течение трех лет.