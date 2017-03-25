Артистка Людмила Максакова, которая является матерью Марии Максаковой, была против брака своей дочери с Денисом Вороненковым.

Людмила Максакова никогда не скрывала, что недолюбливала своего зятя, она была против, чтобы дочь Мария выходила за него замуж. Женщина мечтала, чтобы она связала себя узами брака с известным пианистом Денисом Мацуевым. Стоит отметить, что Максакова старшая приняла решение перестать общаться с Марией. Это произошло еще до бегства женщины вместе с супругом из РФ.

«Их брак является вспышкой сигнальной ракеты. Предполагаю, что ее привлекают мужчины с криминальным прошлым из-за денег», — утверждает Виктория Токарева, которая является писательницей и знакомой вдовы Вороненкова.

Но сама Мария выросла не в бедной семье, на что ее приятельница Токарева считает: «Денег не бывает много». Детство Максаковой прошло в центре столицы РФ, она проживала по улице Брюсовой, в квартире бабушки, которая известна как солистка Большого театра, народная артистка СССР. Дом был предназначен для работников театра, здесь проживали Лепешинская, Нежданова и другие знаменитости. Помимо элитной квартиры, семья владеет дачей, расположенной в подмосковных Снегирях, в одном из престижных поселках.

В одном из интервью дочь артистки рассказала, что всю жизнь ее стимулом для развития было признание матерью: «На протяжении долгого времени добивалась признания мамы, и все же смогла. Она тонкий и очень глубокий человек, отменно разбирается в живописи, является коллекционером современных художников».