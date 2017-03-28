Людмила Максакова никогда не поддерживала Марию – Алиса Толкачева

Людмила Максакова всегда плохо относилась к дочери Марии. Так считает дизайнер и давняя подруга оперной певицы Алиса Толкачева. В своем интервью она рассказала, что полностью понимает, в каком состоянии сейчас находится артистка.

Алиса Толкачева рассказывает: в свое время пережила аналогичную трагедию, потеряв любимого мужа. Поэтому Марию она понимает, как никто другой. По ее словам, человек в ее состоянии, отчаявшийся, с маленьким ребенком, один в чужом городе, нуждается в поддержке больше, чем это может показаться на первый взгляд. Поэтому Алиса сразу же позвонила Марии, чтобы поддержать ее и выразить свои соболезнования.

Дизайнер рассказывает: о трудностях в отношениях Людмилы Васильевны и ее дочери знала давно. По ее словам, актриса всегда плохо относилась к своей дочери. Почему так случилось, и кто в этом виноват, Алиса не знает, но уверена: Максакова-старшая никогда не поддерживала дочь в ее решениях. По словам дизайнера, казалось, что она относилась к дочери как мачеха, а не как мать.

Что касается возможного будущего Марии Максаковой, то Толкачева боится делать какие-то прогнозы, но считает, что в Украине певице будет еще тяжелее, чем если бы она вернулась в Москву. Она считает, что главным испытанием жизни в Киеве для нее будет тот факт, что там все постоянно будет напоминать о трагедии.

В Москве же Максакова могла бы начать новую жизнь. По словам Алисы, если Мария пожелает вернуться, то ее дом будет всегда открытым для подруги.