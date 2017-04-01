Людмила Максакова перестала комментировать смерть Дениса Вороненкова

Людмила Максакова решила прекратить любое общение с прессой после своих резонансных высказываний в адрес Дениса Вороненкова. 23 марта в Киеве был убит бывший депутат российской Госдумы, а его теща Людмила Максакова открыто заявила, что рада его смерти.

После резонансного заявления Максаковой-старшей против нее началась своего рода травля. А ее дочь Мария заявила, что не будет с ней разговаривать до тех пор, пока она не принесет свои публичные извинения.

Актриса не стала извиняться, но и других заявлений тоже делать не стала. Теперь она предпочитает отмалчиваться и оставаться в тени. Тема убийства Вороненкова постепенно отходит в прошлое и теряет свою популярность. Единственная, кто до сих пор остается в центре внимания, это Мария Максакова.

Как рассказали в «Яндексе», Мария стала самой популярной женщиной недели после убийства своего мужа. Ее имя попадало в поисковик почти два миллиона раз за последний месяц, а СМИ упоминали его чаще, чем имена других.

Все это свидетельствует о растущей популярности оперной певицы. Безусловно, если Мария все-таки решится на киевский концерт, он принесет ей большой успех.

Напомним, ранее Мария Максакова планировала выступить с концертом в честь покойного Вороненкова 31 марта. Однако затем сообщила, что переносит выступление. В ближайшее время должна быть объявлена точная дата долгожданного киевского концерта артистки.

Ранее, напомним, Максаковой пригрозили, что она должна будет рассчитаться за долги покойного мужа.