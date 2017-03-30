Людмила Максакова ждет возвращения своей дочери Марии

Людмила Максакова будет ожидать, сколько положено, возвращения своей дочери Марии Максаковой, которая в прошлом году сбежала вместе с супругом Денисом Вороненковым из РФ. Эту информацию рассказала знакомая российской актрисы. Она также добавила, что Максакова старшая будет требовать от дочери извинений за побег.

Недавно Мария Максакова стала вдовой, ее супруг, из-за которого она сбежала в Украину, был застрелен в центре Киева. Причиной бегства пары стало возбуждение на Вороненкова уголовного дела. СК России утверждает, что бывший депутат Госдумы замешан в мошеннической деятельности. Стоит отметить, сразу по приезду на территорию Украины, российский политик получил украинское гражданство.

Людмила Максакова никогда не скрывала, что не любит своего зятя. Еще до переезда дочери, они поругались с ней и на сегодняшний день не общается. После убийства Вороненкова, артистка поблагодарила Бога, назвав супруга Марии лжецом. Оперная певица прокомментировала слова матери, заявил, что не планирует возобновлять с ней общение, если она не извинится за данное выражение. Необходимо уточнить, что сама актриса и ее коллега не подтверждают, что в действительности российская звезда так выразила по отношению к зятю.

В недавнем интервью, вдова Дениса Вороненкова утверждала, что пока не планирует возвращаться в РФ, где ее семью считают предателями. Она также предположила, что ее могут сразу арестовать.