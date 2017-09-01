Людмила Рюмина: память о народной артистке РСФСР собираются увековечить

Московский культурный центр понес невосполнимую утрату – народная артистка РСФСР Людмила Рюмина умерла 31 августа в возрасте 68 лет от рака, вскоре после дня рождения. Фольклорный центр столицы ценил вклад Людмилы Георгиевны в развитие и продвижение народного искусства и в популяризацию жанра русской народной песни. Об этом творческом, вдохновенном человеке Москва собирается сохранить память и увековечить образ Рюминой.

Актер, режиссер, депутат Московской городской Думы Евгений Герасимов отметил, что память Людмилы Рюминой, известной фольклорной певицы, необходимо увековечить. Она пропагандировала русскую народную песню, видела в ней исток духовности России, пела всю жизнь фольклорные произведения сама и давала другим выражать любовь к этому жанру. Она основала ансамбль народной песни «Русь» и бессменно им руководила. Ее вклад в российскую культуру неоценим, и Герасимов отметил, что поколение людей, искренне верящих в свое дело, уходит в небытие, но, к счастью, Людмила Георгиевна оставила учеников.

Что Евгений Герасимов вкладывает в понятие «увековечить память Рюминой» — пока неясно, возможно, это будет памятная доска или ансамбль назовут ее именем. Но депутат надеется, что парламентарии поддержат его начинание и согласятся с тем, что имена людей, развивавших российскую духовность, необходимо беречь.

Людмилу Георгиевну очень ценили те представители шоу-бизнеса, которые строят свою карьеру, используя фольклор. Надежда Бабкина благодарна Рюминой за то, что та выпустила немало талантливых ребят, которые работают с фольклорным материалом. По словам Бабкиной, в дни глобализации, урбанизации и технического прогресса человек рискует потерять свои корни, традиции и истоки.