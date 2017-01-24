Людмила Савельева отмечает юбилей: «Русской Одри Хэпберн» прочили блестящую карьеру балерины

Сегодня известная актриса Людмила Савельева празднует свой юбилей. «Русской Одри Хэпберн» исполнилось 75 лет. Артиста быстро завоевала любовь жителей СССР, а после всемирную славу, которая пришла к ней после съемок в кинофильме «Война и мир».

Первой экранной героиней Савельевой стала Наташа Ростова. Эта же роль стала и самой главной в ее жизни. Во время кинофестиваля в Москве юная артистка была награждена за самый лучший дебют, а также приз зрительских симпатий. Несмотря на то, что актриса очень популярная, в ее списке насчитывается небольшое число ролей. За свою карьеру она снялась в 20 кинолентах, у нее не было ни одной негативной роли. В одном из кино Сергея Соловьева, женщина изящно показала пародию на собственных героинь.

Необходимо уточнить, что Савельева окончила Ленинградское хореографическое училище, после стала работать в театре им.Кирова. Ей предсказывали большое будущее в качестве балерины, но судьба распорядилась иначе. Она попала на площадку «Войны и мир», после того как ее не с первого раза утвердили на роль. Бондарчук утверждал, что ее внешность не совсем подходила на роль Ростовой. Но интуиция режиссера подсказала, что нужно рискнуть. Фильм достиг настоящего триумфа, был награжден премией «Золотой глобус», «Оскар» в 1969 году.