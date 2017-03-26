На днях Людмила Сенчина призналась, что ее избивал супруг. По причине этого, их брак был разрушен.

Певица Людмила Сенчина призналась, что ее второй супруг имел слишком темпераментный характер. В то время она понимала, что у нее не будет жизни, если все будет продолжаться, она просто погибнет. Такое заявление она сделала во время участия в программе «Сегодня вечером», куда ее пригласил ведущий Андрей Малахов. Гости студии на протяжении всей передачи вспоминали самые яркие моменты жизни и творчества женщины. Необходимо отметить, что Сенчина является человеком открытым, она никогда не скрывала от общественности свою семейную жизни.

На сегодняшний день она состоит в третьем браке, ее супругом является Владимир Андреевич. На протяжении долгого времени мужчина работал ее директором. Пара живет вместе уже четверть века. Предыдущий муж знаменитости музыкант Стас Намин, по ее словам, был интересным человеком. Женщина призналась, что могла с ним разговаривать вечность.

«Не понимаю, почему все всегда хотят вспоминать лишь хорошее. Не люблю это. Хочу вспомнить и то, что у него был жуткий характер, иногда я могла получить от него по лицу. Да, он легко мог поднять на меня руку, такой у него темперамент. Мне было некомфортно, присутствовало постоянное чувство, что на мою жизнь кто-то покушается. Через время я поняла, что дальше так не смогу и нужно далеко-далеко бежать отсюда», — откровенно рассказала знаменитая певица.