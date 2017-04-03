Людмилу Путину заметили в компании Артура Очередного в лондонском аэропорту

Людмила Путина, бывшая супруга российского главы государства, попала в объективы папарацци в Лондоне. Очевидцы заметили женщину в компании элегантно одетого молодого мужчины. Предположительно, им является новый муж бывшей первой леди.

Примерно годом ранее в средствах массовой информации появились любопытные слухи: Людмила Путина вышла замуж. Новым мужем стал якобы Артур Очеретный – молодой и перспективный российский специалист и предприниматель. По слухам, они ранее пересекались на различных общественных мероприятиях, а после завязали отношения. Тогда подтверждений этой информации так и не оказалось, а сами возможные супруги отказались комментировать слухи.

Во время прошлогодней «Прямой линии» Владимира Путина ему тоже задали «неудобный» вопрос о личной жизни его бывшей супруги, однако глава государства от него открестился, сообщив только, что у «Людмилы Александровны все хорошо».

Теперь же слухи о новом браке Людмилы Путиной, похоже, подтвердились. Кадры, которые оказались в распоряжении у одного из российских изданий, свидетельствуют, что Путина действительно вместе с Очеретным. Их видели в аэропорту «Хитроу» в Лондоне. По некоторым данным, они прибыли в британскую столицу из Москвы. Цель приезда Очеретных в столицу Великобритании остается неизвестной.

Напомним, что Владимир и Людмила Путины расстались по обоюдному согласию. С тех пор в окружении президента не комментируют личную жизнь российского лидера.