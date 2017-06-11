Макс Барских снова спел дуэтом со Светланой Лободой. Выступление артистов состоялось на сцене СК «Олимпийский» во время церемонии Муз-ТВ. В завершении выступления артисты неожиданно поцеловались, в результате чего зал взорвался бурными овациями.

Прошло семь лет с тех пор, как поклонники Макса Барских и Лободы могли видеть кумиров вместе на сцене. Но во время церемонии Муз-ТВ, для зрителей был подготовлен приятный сюрприз. Так, на сцену СК «Олимпийский» артисты вышли вдвоем, представив мегамиксы своих хитов, а именно песен «Туманы» и «Твои глаза». В завершении выступления исполнитель страстно поцеловал Лободу, которая приняла его неожиданный жест. По выражению лица певицы, было видно, что для нее это также стало неожиданным. Зал был шокирован, но взорвался бурными овациями.

Ранее певец принимал участие в откровенной фотосессии, которую пользователи интернета окрестили «Безумный Макс». На фото знаменитость позирует в нижнем белье, которые напомнили известные всему миру снимки Дэвида Бекхэма, позирующего для компании H&M. Сам артист признался, что ему любопытно наблюдать за реакцией на эти смелые кадры. По его мнению, фотосет удался.

Напомним, церемония вручения премии «Муз-ТВ» не обошлась без скандала. Так, с Ани Лорак пранкер пытался сорвать платье, но ее бдительный супруг отогнал неизвестного мужчину. Украинская знаменитость призналась, что испугалась, так как сначала ничего не поняла, но после решила, что это часть шоу. По словам певицы, по его глазам она поняла, что пранкер находится в состоянии аффекта.