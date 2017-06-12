Макс Барских спонтанно поцеловал Светлану Лободу на премии «Муз-ТВ»

Нынешнюю российскую церемонию награждения «Муз-ТВ» телезрители запомнят надолго: премию украсил неожиданный поцелуй двух звезд. В конце выступления Макс Барских спонтанно поцеловал Светлану Лободу на глазах у публики.

Артисты очень хорошо «спелись», исполняя дуэтом композиции «Туманы» и «Твои глаза». Инициатором поцелуя стал певец Макс Барских, а бывшая участница группы «Виа гра» — Лобода, не имела ничего против. Она заявила, что они с Максом готовились, но ни о каких поцелуях во время репетиций речь не шла. Но «Олимпийский» ликовал и бушевал, глядя, как Макс добивается своего кумира и любимую девушку.

Барских всегда был очень эксцентричным исполнителем и неровно дышал к Лободе. 7 лет назад певец во время участия в «Украинской фабрике звезд» резал себе вены. Он объяснил это своим отношением к Светлане – безумный поступок был в ее честь. Но любовь украинского певца безответна, а все его проявления страсти Светлана превращает в шутку – Барских для нее может быть только другом. Было время, когда Светлана вовсе не воспринимала всерьез увлеченного ею юношу, но Барских в 2010 году написал песню «Сердце бьется» для дуэта с ней, композиция стала хитом, и Светлана немного оттаяла.

Звезды предоставили публике 9 июня мегамикс из своих самых популярных и востребованных хитов. Над совместным номером двух звезд трудился постановщик Алан Бадоев, и совсем не напрасно – Лобода увезла с премии награду «Лучшая исполнительница».