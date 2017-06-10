Максим Фадеев посетит Баку, где запланировано его участие в международном музыкальном фестивале «ЖАРА-2017». Мероприятие стартует 27 июня и продлится четыре дня. Фестиваль был организован Григорием Лепсом и Эмином Агаларовым.

В конце июня Максим Фадеев посетит Баку. Известный продюсер России был приглашен туда для участия в фестивале «ЖАРА-2017». Это музыкальное мероприятие начнется 27 июня и завершится 30 июня. Данная информация опубликована на официальном сайте фестиваля. Также на ресурсе опубликована запись о Максиме Фадееве. По мнению организаторов шоу, продюсер является мегаталантливым человеком, и они рады его участию в фестивале.

Необходимо отметить, что фестиваль был организован Григорием Лепсом совместно с композитором и певцом Эмином Агаларовым. Григорий Лепс является заслуженным российским артистом, а также основателем «Русского радио» и «Золотого граммофона».

Напомним, впервые мероприятие прошло летом прошлого года, в нем приняли участие российские эстрадные звезды. Посетили шоу около 5000 человек, было представлено до 40 номеров. Данное событие было признано самым масштабным в СНГ. В этом году в шоу примут участие 500 артистов. По словам одного из организаторов мероприятия, в это число входят сами артисты, танцоры и музыканты, которые их сопровождают. 28 июня в рамках фестиваля пройдет юбилейный вечер Ротару, молодые и известные артисты исполнят ее песни, порадуют зрителей дуэтами с именинницей, а также ее сольным выступлением.