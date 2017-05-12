Максим Галкин молодеет рядом с молодящейся Аллой Пугачевой

Поклонники шоу-мена Максима Галкина отмечают, что он в последнее время очень хорошо выглядит – артист словно помолодел на несколько лет. Его жена Алла Пугачева тоже не желает стареть и старается в 68 лет обмануть время.

Давно замечено, что люди, которые давно живут в счастливом браке, становятся все больше и больше похожими друг на друга. Например, певица Юлия Проскурякова рядом со своим солидным Игорем Николаевым выглядит старше своих лет, а Пугачева все молодеет рядом с супругом, которому 40. Поклонники интересуются, где пара берет «молодильные яблочки» и «живую воду». Юморист шутит, что скоро такими темпами он совсем юным станет – в самолет перестанут пускать без взрослых и алкоголь продавать.

Фолловеры отметили, что Максиму Галкину идет отсутствие укладки волос – без нее он выглядит на многого лет моложе. А начиналось все с того, что Максиму стало лень приводить свои густые кудри в порядок после каждого мытья, и он оставил на голове «творческий хаос». А укладка любому мужчине предаст солидности и добавит лет жизни.

Астана, Алматы, Бишкек, еду к Вам! #гастроли #максимгалкин A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on May 11, 2017 at 11:42am PDT

Главная причина того, что Пугачева и Галкин не хотят стареть – их дети и любовь к детям. У супругов подрастают близнецы, которым нужны молодые и здоровые папа и мама рядом. Галкин и Пугачева обожают своих детей и не против уделить время чужим деткам. Максим Галкин ведет шоу «Лучше всех», помогая детишкам проявить таланты и развить потенциал, а Алла Пугачева устраивает своим детям и их друзьям тематические вечеринки. Примадонна совершенно не стесняется изображать динозавра, и возраст ей тут точно не помеха.