Максим Галкин поделился пародией на сериал «Игра престолов»

На днях Максим Галкин снял юмористическую версию знаменитого во всем мире сериала «Игра престолов». В качестве главного героя в ролике выступил сам пародист. Видео российский артист опубликован в своем блоге Инстаграм.

Максим Галкин часто радует своих поклонников в Инстаграм не только личными снимками, но и различными забавными роликами с его участием. На днях российский артист поделился своей версией известного всему миру сериала «Игра престолов». Видео, как и полагается юмористу, получилось комичное. Главным персонажем пародии выступает сам Галкин. В самом начале видео начинается, с момента где артист в короне в суровом образе стоит на крыше замка, сопровождает этот момент главная музыка сериала. После он направляется в сад, где отчитывает своих подданных, размахивая при этом садовым инвентарем.

Зима близко! #играпрестолов #всехозяйствонамне #миртрудмай #максимгалкин Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Апр 28 2017 в 8:16 PDT

«Я с раннего утра собственноручно вспахиваю землю, ведь Ходоки уже рядом. А теперь все взяли инструменты и начали работать. Зима близко, май за окном», — говорит юморист.

Поклонники Галкина оценили ролик, который собрал на сегодняшний день около 529000 просмотров. Под видео собралось большое количество комментариев: «На Шерлока похож», «Корона как у Филиппа», «Насмешили», «В минутный ролик столько всего поместилось», «Чем больше смотрю, тем больше нравится».

После публикации поклонники Галкина стали размышлять, кого из сериала сыграл артист. По их мнению, это может быть пародия на Нэд Старка, который погиб в 1—ом сезоне, или Джона Сноуна – нынешнего короля Севера.