Максим Галкин показал, как играют его дети

Знаменитый телеведущий Максим Галкин почти каждый день радует подписчиков своего микроблога, публикуя фотографии и ролики с участием его детей. Так, недавно он опубликовал видеозапись, на которой показал, как Гарри и Лиза играют в парковщика и полицейского.

На странице Максима Галкина в социальной сети «Инстаграм» опубликовано огромное количество забавных видеороликов с участием детей. Максим Галкин регулярно пополняет свой микроблог новыми публикациями, на которых демонстрирует поклонникам интересные моменты из их жизни. Так, недавно он разместил на своей страничке видеозапись, на которой запечатлел как Лиза и Гарри играют в парковщика и полицейского.

Также Гарри и Лиза попытались ответить на вопрос их отца о том, чем друг от друга отличаются милиционер и полицейский. Счастливый отец отметил в комментарии к публикации, что у нас в стране мало кто может дать вразумительный ответ на данный вопрос. Поклонники пришли восторг от рассуждений детей, написав массу умилительных комментариев. «Очень умная, не по годам развитая девочка. Всегда чётко и осмысленно отвечает. А Гарри ещё лялечка», — пишут поклонники в комментариях.