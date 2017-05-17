Максим Галкин, который раньше был не частым пользователем социальных сетей, решил изменить своим предпочтениям и стал активно выкладывать фотографии семьи на обозрение публики. Недавние снимки детей, опубликованные в Инстаграме, порадовали подписчиков артиста.

Максим Галкин и Алла Пугачева являются теми людьми, за супружеской жизнью которой с интересом бы наблюдали многие поклонники артистов. Но до недавних пор сам Максим утверждал, что он не может вести свой микроблог в Инстаграме по нескольким причинам: это нехватка времени и также отсутствие функционального телефона, позволяющего делать снимки и сразу их выкладывать в сеть. Может потому что артист купил новый телефон, или у него появилось свободное время, но артист стал частым пользователем социальной сети, где выкладывает забавные снимки своей семьи, в том числе и детей.

Утром Максим Галкин решил поделиться с фоловерами еще одной порцией семейной жизни, порадовав поклонников интересными снимками детей, собирающихся на прогулку с папой. Дети на снимках Галкина счастливые, жизнерадостные. Мальчик и девочка одеты в яркие красочные куртки, а в руках у них зонтики. От такой детской открытости подписчики Максима пришли в восторг. Многие восхищались детками и их папой, желая им счастья, здоровья и успешной счастливой жизни. Также нашлось несколько пользователей, отметивших схожесть дочки Лизы с Аллой Пугачевой. «У Лизы улыбка Аллы Борисовны» — написал один подписчик.

Следует отметить, что семейная пара Аллы Борисовны и Максима Галкина часто сами выбираются с детьми на прогулки, не боясь внимания публики. Так недавно Алла Борисовна вместе со своими детьми и внучкой Клавдией посетили Музей техники Вадима Задорожного, где ознакомились с раритетными экземплярами автомобилей и даже прокатились на одной из них.