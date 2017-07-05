Максим Галкин посмеялся над рекламными постами в микроблогах знаменитостей

Как известно в микроблоге Максима Галкина полностью отсутствуют рекламные посты, так как артист предпочитает не принимать участия в рекламных кампаниях различных производителей. Накануне Максим опубликовал в микроблоге видеозапись, в которой высмеял знаменитостей, зарабатывающих с помощью рекламы.

Многие знают, что большую часть дохода знаменитости зарабатывают благодаря рекламе со своим участием. Например, один рекламный пост в микроблоге Ольги Бузовой может обойтись рекламодателю до 300 тысяч рублей. Также некоторые недобросовестные знаменитости рекламируют различные косметические средства, которые на практике не приносят никакого эффекта. Что касается Максима Галкина, то его отношение к участию в рекламных кампаниях различных брендов, категорически неприемлемо.

На этот счет он высказался, опубликовав смешную видеозапись, где в пародийной форме высмеял рекламные ролики знаменитостей. В ней он упомянул Дмитрия Нагиева рекламирующего туалетную бумагу и Викторию Боню, рекламировавшую некий крем, который якобы мог заменить собой инъекции ботекса. Что касается содержания микроблога Максима, то в основном он публикует милые фотографии и видео записи со своими детьми.