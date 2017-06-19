Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения

Вчера знаменитому телеведущему Максиму Галкину исполнился 41 год. Он уже принял поздравления от многих коллег по шоу-бизнесу и многих знаменитостей. Максим опубликовал в микроблоге видеозапись с поздравлением от своих детей — Лизы и Гарри.

Накануне телеведущий Максим Галкин отпраздновал свой день рождения, ему исполнился 41 год. Его поздравили многие знаменитости, такие как певица Валерия и Филипп Киркоров. Они оба разместили поздравительные публикации в своих микроблогах. Филипп написал о том, что не случайно у Максима день рождения именно летом, ведь в это время солнце светит наиболее ярко, так же как и телеведущий на сцене. Также исполнитель пожелал имениннику, чтобы тот всегда был верен своей любимой женщине.

Так у меня начался день! 😍😍😍 #деньрождения #максимгалкин #гарригалкин #елизаветагалкина #дети #моилюбимые A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 18, 2017 at 3:04am PDT

Валерия пожелала Максиму счастья и успехов в творчестве и семье, позитивного заряда и хорошего настроения всем близким, друзьям и поклонникам. Также телеведущего поздравили и его дети, видеозапись с их поздравлением также была опубликована в социальных сетях. Лиза специально для папы сделала своими руками игрушечную сову, а Гарри прочитал стихотворение, где назвал папу самым лучшим из мужчин.