Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения

Вчера знаменитому телеведущему Максиму Галкину исполнился 41 год. Он уже принял поздравления от многих коллег по шоу-бизнесу и многих знаменитостей. Максим опубликовал в микроблоге видеозапись с поздравлением от своих детей — Лизы и Гарри.
Накануне телеведущий Максим Галкин отпраздновал свой день рождения, ему исполнился 41 год. Его поздравили многие знаменитости, такие как певица Валерия и Филипп Киркоров. Они оба разместили поздравительные публикации в своих микроблогах. Филипп написал о том, что не случайно у Максима день рождения именно летом, ведь в это время солнце светит наиболее ярко, так же как и телеведущий на сцене. Также исполнитель пожелал имениннику, чтобы тот всегда был верен своей любимой женщине.
Макс @maxgalkinru! Дорогой мой друг! С Днём рождения!! Это, наверно, очень символично, что твой день рождения летом! Летом светит солнце ярко и жарко, как никогда, а ты именно такой на сцене и в жизни- солнечный, искренний и бесконечно талантливый! Продолжай дарить людям смех и радость, светить ярким светом на нашей сцене и будь все так же верен и предан своей любимой, не зря ведь она тебя называет солнцем в своей жизни! Я все эти годы был свидетелем действительно большой вашей любви, но то, какой ты любящий отец — это превзошло все мои ожидания! Счастья и здоровья тебе и твоей теперь уже большой и дружной семье, которую я люблю, как свою! Ну, а поздравить забегу, как накоплю😂
Макс, дорогой, поздравляю с Днем рождения! @maxgalkinru. Ты замечательный : невероятно талантливый, умный, интеллигентный артист и прекрасный человек. Просто будь счастлив в творчестве и семейной жизни, заряжайся позитивом от своих чудесных деток и продолжай дарить хорошее настроение твоим близким, друзьям и поклонникам. 🌹🌹🌹 #максимгалкин #максиммаксим #валерия #первыйканал #телевидение #юмор
Валерия пожелала Максиму счастья и успехов в творчестве и семье, позитивного заряда и хорошего настроения всем близким, друзьям и поклонникам. Также телеведущего поздравили и его дети, видеозапись с их поздравлением также была опубликована в социальных сетях. Лиза специально для папы сделала своими руками игрушечную сову, а Гарри прочитал стихотворение, где назвал папу самым лучшим из мужчин.