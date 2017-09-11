Максим Галкин прокомментировал скандал из-за неудачной пародии на Стаса Михайлова

Максим Галкин рассказал телезрителям во время эфира программы «Честное слово», гостем которой он недавно стал, о своем давнем конфликте со Стасом Михайловым. По словам телеведущего, артист сильно обиделся на него из-за неудачной пародии.

Как рассказал Максим Галкин, Стас Михайлов довольно часто выясняет отношения с артистами юмористического жанра, в том числе и с ним самим. Он рассказал телезрителям о произошедшем конфликте между ними два года назад. Стаса настолько сильно задела пародия, которую тогда на него сделал Максим, что тот, увидев юмориста в гримерке, начал в грубой форме, используя ненормативную лексику, интересоваться, что имел в виду Галкин, когда пел про него. Максим не стал отрицать свой саркастический юмор, которым он воспользовался, создавая пародию на исполнителя.

Он исполнил эту пародию и в студии программы «Честное слово». Также Галкин прокомментировал тот конфликт, заявив, что ссора не стала продолжаться слишком долго или затягиваться, как это бывает у других знаменитостей. Телеведущий считает, что тогда скандал не стал разгораться только потому, что певец обладает довольно спокойным и добродушным характером.

Стоит отметить, что супруга пародиста Алла Пугачева тоже остается недовольна его пародиями на себя. Юморист считает, что это нормально, когда человек, над которым смеются, начинает нервничать. Что касается Примадонны, то она в отношении всех пародий на себя говорит, что они получились не похожими на неё.